شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتاة البوليفارد تنتقم من الشاب المتحرش بتصويره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أثارت واقعة تحرش في البوليفارد جدل كبير بعد تصوير فتاه للمتحرش بهدف فضحه وتخويفه، أثارت واقعة تحرش في البوليفارد جدل كبير بعد تصوير فتاه للمتحرش بهدف فضحه وتخويفه، ودشن رواد " تويتر " هاشتاج بعنوان " متحرش البوليفارد "، حيث ظهر في الفيديو الفتاة وهي تطلب من الشاب أن يظل أمام الكاميرا ولا يُخفي وجهه خاصة وأنه بدء يختفي بعدما بدأت في تصويره. وقالت الفتاة : “لما يطلع وجهك تريند الساعة تعالى اتفلسفوا خايف من الكاميرا”، واوصفة الشاب بأنه ”نكرة”. وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات الأمنية بمحاسبته إذا صحت الواقعة.

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