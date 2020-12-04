شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق ثلاثة طرق بحفر الباطن إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى): اضطرت قوات أمن الطرق اليوم الجمعة لإغلاق طريق" أم عشر – سامودة " بمحافظة حفر الباطن وطريق السفانية وطريق الذيبية بسبب الأمطار الغزيرة . اضطرت قوات أمن الطرق اليوم الجمعة لإغلاق طريق" أم عشر – سامودة " بمحافظة حفر الباطن وطريق السفانية وطريق الذيبية بسبب الأمطار الغزيرة . وأهاب " أمن الطرق " ، و"الدفاع المدني " بالجميع بالبعد عن مجاري الأودية والسيول حرصاً على سلامتهم ، مع تكثيف الإستعدادات بالمحافظة لمواجهة اي مخاطر أو التعامل مع حالات تستدعي الإنقاذ . إقرأ أيضاً :

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