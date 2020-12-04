«حساب المواطن» يوضح علاقة تعديلات الاستقلالية بـ«العمر»

أوضح برنامج حساب المواطن، أن تعديلات إثبات الاستقلالية تشمل جميع الأعمار ابتداء من سن الثامنة عشرة فما فوق.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار مواطن بهذا الخصوص، أن «تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة؛ حيث يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية».

وقال المواطن في استفساره أنه سيبلغ بعد شهرين عمر الرابعة والعشرين، وأن عقد إيجاره سينتهي قريبًا، متسائلا هل يستحق حساب المواطن وهل ضروري له أن يجدد عقد الإيجار؟

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