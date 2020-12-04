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الأمطار تغرق الشوارع بحفر الباطن

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شهدت محافظة حفر الباطن فجر اليوم الجمعه أمطار غزيره والتي تستمر زخاتها حتى الآن مما اثر على حركة سكان المحافظة بسبب ارتفاع منسوب المياه بالشوارع

حيث اصبحت شوارع المحافظه شبه خالية

الجدير بالذكر كثفت فرق الدفاع المدني وامانة حفر الباطن تواجدها بأماكن تجمعات المياه

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