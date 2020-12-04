هل يجوز لبس الجورب في الرجل اليمنى قبل غسل اليسرى؟.. الشيخ المطلق يجيب (فيديو)

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أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق عن الحكم الشرعي في لبس الجورب في الرجل اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى، وذلك خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على “قناة السعودية”.
وأوضح أنه يبدو أن صاحب السؤال على عجل، مضيفا أن ذلك لا يجوز؛ لأن الطهارة لم تكتمل، وفي حال حدوثه فعلى ذلك الشخص أن يخلعه من رجله اليمنى، ثم يرتديه مرة أخرى بعد اكتمال الطهارة.
Source akhbaar24.argaam
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