تركي الفيصل يعلق على تصريح “بايدن”بشأن أسلوب إدارته: عنوان كبير..ولننتظر حتى نرى ماذا يقصد بهذا الأمر!

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أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق والسفير الأسبق لدى واشنطن ولندن، أن المملكة لها علاقة طويلة مع الولايات المتحدة مرت عبر الأحزاب المختلفة، الديمقراطية والجمهورية في أمريكا.

وقال “الفيصل” في مقابلة مع شبكة “سي إن إن بالعربية”: “عندما كان الرئيس المنتخب (بايدن)؛ نائبًا للرئيس أيضًا، كانت العلاقات مع رئيسه في ذلك الحين أوباما، قائمة وإلى حد ما جيدة”.

عنوان كبير

وأضاف: “اختلفنا في بعض الأشياء معهم في السابق ولكن نتطلع مع الرئيس (بايدن) أولًا أنه سيكون مطلعًا جيدًا على قيمة العلاقات مع السعودية، وثانيًا إذا كان فعلًا يبحث عن علاقات مع الأصدقاء والحلفاء، فالمملكة صديقة للولايات المتحدة”.

ولفت “الفيصل” إلى تصريح بايدن أن إدارته لن تكون بمثابة “الإدارة الثالثة” للرئيس الأسبق “أوباما”، قائلًا:”هذا عنوان كبير وتوجه إلى أنه سيكون له سياسته الخاصة به وشخصيته ستفرض نفسها على هذه السياسة، لننتظر حتى نرى ماذا يقصد بهذا الأمر”.

Source almnatiq

