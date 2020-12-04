«الخطوط السعودية» تحسم تعديل وإلغاء حجز الدرجة الاقتصادية

كشفت الخطوط السعودية، أن الحجز على درجة الضيافة الاقتصادية، لا يمكن تعديله أو إلغاؤه، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لو حجزي درجة ضيافة اقتصادية (U) وبطلت أسافر لازم أكلمهم عشان ألغي الرحلة ولا لا يلزم بما أنه لا يسمح بإلغاء الرحلة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بضيوف السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «الحجز على درجة الضيافة الاقتصادية، من شروط التذكرة أنه لا يمكن تعديل التذاكر أو إلغاؤها أو استرجاعها، ويمكنك فقط استرجاع ضريبة القيمة المضافة. للإلغاء والاسترجاع نأمل منك زيارة الرابط الآتي (اضغط هنا)».

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