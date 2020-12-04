بالفيديو.. ضبط قائد شاحنة متهور بجدة.. و«المرور» يشكر مواطن

تنقل حاويات.. وتجاوز السرعة المقررة
تفاعل المرور السعودي مع بلاغ مواطن، معلنًا القبض على قائد شاحنة نقل حاويات تجاوز السرعة المقررة بأحد طرق جدة.
وقال المرور (ردًا على بلاغ المواطن): «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة وتحويله للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه».
وقال المواطن في شكواه «السادة في المرور السعودي، شاحنة متهورة جنوب جدة طريق الخمرة، يمشي في المسار الأيسر وتجاوزت السرعة 120 كلم/س، إحنا اللي ماشين السرعة القانونية ولا لحقناه».
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