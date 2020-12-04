شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. 17 ألف رخصة إلطترونية خلال الربع الأول للعام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت أمانة الأحساء خلال الربع الأول من العام الحالي 1442 هـ، 17468 رخصة وشهادة طلب اجراء إلكترونية للمستفيدين عبر المنظومة الإلكترونية لـ ( الرخص الإنشائية، خدمات التخطيط العمراني، تنسيق المشاريع، منشآت الصحة العامة ).

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل، أن الإحصائية تضمنت إصدار 3209 رخص لمشاريع "البُنى التحتية" و 2501 للرخص الإنشائية لـ " البناء، الترميم، الإضافة، التسوير، الهدم، بناء ملحق"، و 7890 شهادة صحية مهنية "للعاملين في منشآت الصحة العامة"، و 678 شهادة لمصادر اللحوم بنظام "واثق الإلكتروني"،

و3190 رخصة تجارية عبر منصة (بلدي اللإلكترونية ).

وأكد استمرار الأمانة في استخدام التقنية الحديثة لرفع مستويات الأداء وسرعة الإنجاز مع المحافظة على معايير الجودة، من خلال من القنوات والوسائل التقنية والتفاعلية، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.