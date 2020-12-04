العتيبة: بيع طائرات إف-35 للإمارات يهدف لشرق أوسط أكثر أمانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى واشنطن، أن صفقة مزمعة لبيع طائرات إف -35 لبلاده من شأنها أن تجعل الشرق الأوسط أكثر أمانا.

وأوضح أن الإمارات تحتاج إلى مقاتلات الجيل الخامس، لتعزيز المصالح الأمنية المشتركة مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.



وقال العتيبة إن "صفقة الطائرات هي أكثر من مجرد بيع معدات عسكرية لشريك، حيث إنها تتعلق بشرق أوسط أكثر أمانًا واستقرارًا، ما يساعد الولايات المتحدة على مواجهة تحديات عالمية".

وكانت أصوات متحفظة على الصفقة في الكونجرس قد علت مؤخرا على خلفية مزاعم بشأن دور التحالف العربي في اليمن.

ومنذ 2015 أطلق التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية ومشاركة إماراتية فاعلة عملية عسكرية وإنسانية بطلب من السلطات اليمنية بعد انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الشرعية في البلاد وهيمنتها على العاصمة وتهديد أمن الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر.

وقال السفير الإماراتي إن بلاده أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019. ونحن متشوقون لرؤية نهاية الحرب، وندعم المبادرات لإعادة بدء العملية السياسية ومواصلة تقديم مساعدات إنسانية للشعب اليمني.

وأشار إلى أن تدخل الإمارات في اليمن حرر أجزاء كبيرة من البلاد من سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران، كما ساهم في تقليص تهديد القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وتركزت العمليات الإماراتية في الجنوب اليمني على ملاحقة تنظيم القاعدة عبر سلسلة عمليات قوضت قدرات التنظيم الإرهابي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة وافقت على بيع حزمة من العتاد العسكري المتطور للإمارات بقيمة 23.37 مليار دولار تشمل مقاتلات إف-35 المتطورة.

وتشمل الحزمة ما يصل إلى 50 طائرة إف-35 لايتنينغ 2 وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو-9بي ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.