المعلمي: السعودية تتصدى لسلوك إيران المدمر وأفعال «الحوثي» تثبت إرهابية الجماعة

إعلان واشنطن المرتقب بتصنيف الميليشيا «جماعة إرهابية» خطوة إيجابية
أكد سفير المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية والمدنيين في اليمن دلالة واضحة على الطبيعة الإرهابية للجماعة، مُعتبرًا أن إعلان واشنطن المرتقب بتصنيف الحوثي "جماعة إرهابية" خطوة إيجابية.
وفي تصريحات لـ«العربية»، أشار المعلمي إلى أن الحوثيين ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون ويلجؤون لأساليب الابتزاز مع المنظمات الدولية والإنسانية.. ويعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
وأضاف: تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية تصنيف عادل ومنصف وحقيقي، والإدارة الأمريكية الجديدة ستتمسك بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، مُشددًا على أن السعودية تتصدى لسلوك إيران المدمر في المنطقة.
وكانت مصادر أمريكية قد أفادت لصحيفة "واشنطن بوست" أن وزير الخارجية مايك بومبيو قد يعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
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