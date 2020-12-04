شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.



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