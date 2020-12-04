شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المطلق» يجيب على جماعة أتت للصلاة قبل تسليم الإمام بوقت قليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الجمعة، ماذا يفعل الفرد الذي معه جماعة وأتى إلى الصلاة قبل أن يقوم الإمام بالتسليم بوقف قليل.

واستقبل برنامج "فتاوى" عبر قناة "السعودية" استفسارًا يقول: "إذا أتيت والإمام في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل ومعي جماعة، هل ندخل مع الإمام أم نصلي جماعة وحدنا؟ وما هو الدليل على أن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع إذا دخل مع الإمام في الركوع؟".

وقال الشيخ عبدالله المطلق، أنه إذا أتى الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن بعض العلماء يقول الأفضل أن يدخل، لكن الصحيح الذي نميل إليه إنه إذا كان معه جماعة يصلون بعد سلام الإمام ويعقدون جماعة جديدة، لأن إدراك الإمام في التشهد الأخير لا يدرك به الإنسان الجماعة.