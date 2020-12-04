السعودية اليوم / أمانة تبوك تواصل جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا



تبوك 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

واصلت الفرق الرقابية بأمانة منطقة تبوك جولاتها الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، لأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس

ونفذت الأمانة اليوم 487 زيارة تفتيشية استهدفت الأسواق والمراكز والمحال التجارية، ونتج عنها إنذار 193 منشأةً, وإغلاق 42 منشأة مخالفة متفرقة بين عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية وقد طبقت بحقها العقوبات النظامية وفقاً لمخالفات الإجراءات.

وأكدت أمانة تبوك متابعة تطبيق المتاجر والمحلات والمطاعم الاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها, إضافة إلى تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المتبعة في الأعمال البلدية.

ودعا المواطنين والمقيمين في حال ملاحظتهم أي مخالفة بلدية التواصل معها، عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية، للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

03:31ت م

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تبوك 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسواصلت الفرق الرقابية بأمانة منطقة تبوك جولاتها الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، لأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصاً على سلامة المستهلكين.ونفذت الأمانة اليوم 487 زيارة تفتيشية استهدفت الأسواق والمراكز والمحال التجارية، ونتج عنها إنذار 193 منشأةً, وإغلاق 42 منشأة مخالفة متفرقة بين عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية وقد طبقت بحقها العقوبات النظامية وفقاً لمخالفات الإجراءات.وأكدت أمانة تبوك متابعة تطبيق المتاجر والمحلات والمطاعم الاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها, إضافة إلى تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المتبعة في الأعمال البلدية.ودعا المواطنين والمقيمين في حال ملاحظتهم أي مخالفة بلدية التواصل معها، عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية، للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //03:31ت م0236

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة تبوك تواصل جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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