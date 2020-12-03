السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يهنئ الإمارات بمناسبة اليوم الوطني



الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة يومها الوطني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم, بالشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن تهنئته باليوم الوطني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الشقيق, راجياً لهم مزيدا من التقدم والازدهار، ومنوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

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22:29ت م

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