محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولة رقابية للتأكد من الاشتراطات الاحترازية نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ جولات رقابية على سوق الطيور والأسماك. جاء ذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الاحترازية. وأفادت البلدية بتنفيذ جولات رقابية على محلات بيع الطيور والأسماك، ورصد بعض المخالفات، تمثلت في تدني مستوى النظافة، ووجود رخص منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بمساحة النشاط المرخص. وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق المحلات المخالفة، وتسليم إشعارات بمراجعة البلدية. 03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 06:51 PM خلال جولة رقابية للتأكد من الاشتراطات الاحترازية مكة المكرمة.. إغلاق عدد من محلات الطيور والأسماك المخالفة في بلدية الشوقية مكة المكرمة.. إغلاق عدد من محلات الطيور والأسماك المخالفة في بلدية الشوقية نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ جولات رقابية على سوق الطيور والأسماك. جاء ذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الاحترازية. وأفادت البلدية بتنفيذ جولات رقابية على محلات بيع الطيور والأسماك، ورصد بعض المخالفات، تمثلت في تدني مستوى النظافة، ووجود رخص منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بمساحة النشاط المرخص. وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق المحلات المخالفة، وتسليم إشعارات بمراجعة البلدية. الكلمات المفتاحية ، مكة المكرمة.. إغلاق عدد من محلات الطيور والأسماك المخالفة في بلدية الشوقية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر مكة المكرمة.. إغلاق عدد من محلات الطيور والأسماك المخالفة في بلدية الشوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.