، في 11 يناير 2021.. الرجاء البيضاوي يلتقي الإسماعيلي المصري في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حدّد الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم 11 يناير المقبل موعدًا للقاء الإياب بالدور نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي سيجمع بين نادي الرجاء البيضاوي والإسماعيلي المصري بالدار البيضاء.
وكان النادي الإسماعيلي قد انتصر في لقاء الذهاب الذي جرى في فبراير الماضي بهدف نظيف سجله التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.
وشهدت المسابقة توقفًا كاملًا منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، التي على إثرها جُمد النشاط الرياضي على مستوى جميع المسابقات والدوريات العربية والأوروبية والمحلية، قبل أن تعود مجددًا للاستئناف.
ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة في نهائي المسابقة، مع الفائز من لقاء الشباب والاتحاد السعوديين اللذين تعادلا أمس 2 ـ 2 "ذهابًا" في الرياض، قبل لقاء الإياب الذي سيجمعهما في جدة خلال شهر يناير.
في 11 يناير 2021.. الرجاء البيضاوي يلتقي الإسماعيلي المصري في إياب نصف نهائي كأس محمد السادسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-03
حدّد الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم 11 يناير المقبل موعدًا للقاء الإياب بالدور نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي سيجمع بين نادي الرجاء البيضاوي والإسماعيلي المصري بالدار البيضاء.
وكان النادي الإسماعيلي قد انتصر في لقاء الذهاب الذي جرى في فبراير الماضي بهدف نظيف سجله التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.
وشهدت المسابقة توقفًا كاملًا منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، التي على إثرها جُمد النشاط الرياضي على مستوى جميع المسابقات والدوريات العربية والأوروبية والمحلية، قبل أن تعود مجددًا للاستئناف.
ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة في نهائي المسابقة، مع الفائز من لقاء الشباب والاتحاد السعوديين اللذين تعادلا أمس 2 ـ 2 "ذهابًا" في الرياض، قبل لقاء الإياب الذي سيجمعهما في جدة خلال شهر يناير.
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
06:49 PM
حدّد الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم 11 يناير المقبل موعدًا للقاء الإياب بالدور نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي سيجمع بين نادي الرجاء البيضاوي والإسماعيلي المصري بالدار البيضاء.
وكان النادي الإسماعيلي قد انتصر في لقاء الذهاب الذي جرى في فبراير الماضي بهدف نظيف سجله التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.
وشهدت المسابقة توقفًا كاملًا منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، التي على إثرها جُمد النشاط الرياضي على مستوى جميع المسابقات والدوريات العربية والأوروبية والمحلية، قبل أن تعود مجددًا للاستئناف.
ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة في نهائي المسابقة، مع الفائز من لقاء الشباب والاتحاد السعوديين اللذين تعادلا أمس 2 ـ 2 "ذهابًا" في الرياض، قبل لقاء الإياب الذي سيجمعهما في جدة خلال شهر يناير.
، في 11 يناير 2021.. الرجاء البيضاوي يلتقي الإسماعيلي المصري في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس ،
المصدر : الخليج 365
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