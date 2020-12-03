سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2020

نعلن عن سعر الذهب السعودي اليوم (الخميس 11 مايو 2020) لأن سعر الذهب “عيار 24” في المملكة العربية السعودية قد وصل إلى 231.70 ريال سعودي تقريبًا.

بينما أعرب المستثمرون عن تفاؤلهم بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن هزم منافسه دونالد ترامب في الانتخابات العامة الأمريكية الأخيرة ، ارتفع سعر الذهب اليوم ضمن نطاق محدود يوم الخميس.

يتوقع المحللون أن يتبنى بايدن إجراءات تحفيزية أكبر من الرئيس الجمهوري المنافس ، على الرغم من أن احتمال حدوث انقسام في الكونجرس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن.

بالنظر إلى أنه من المعتقد عمومًا أن الذهب يمكن أن يتحمل التضخم وانخفاض قيمة العملة ، فإن الذهب يستفيد من إجراءات التحفيز الشاملة.

يحسب سعر الذهب اليوم في السوق المالية السعودية بالريال السعودي على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

ما يعادل 231.70 ريال ، أي ما يعادل 61.77 دولار أمريكي

سعر الذهب عيار 22

حوالي 212.39 ريال أي ما يعادل 56.63 دولار

سعر الذهب عيار 21

حوالي 202.74 ريال أي ما يعادل 54.05 دولار

سعر الذهب عيار 18

حوالي 173.77 ريال أي ما يعادل 46.33 دولار

سعر الذهب 14 قيراط

حوالي 135.16 ريال أي ما يعادل 36.04 دولار

سعر الذهب عيار 12 قيراط

حوالي 115.85 ريال ، أي ما يعادل 30.89 دولار أمريكي

سعر أوقية الذهب

حوالي 7،206 ريال أي ما يعادل 1،921 دولار أمريكي

سعر الذهب

حوالي 1622 ريالا ، أي ما يعادل 432.43 دولار أمريكي

سعر كيلو الذهب

حوالي 231696 ريالا ، أي ما يعادل 61.775 دولارا أمريكيا