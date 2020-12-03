السعودية اليوم / النائب العام يستقبل سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة



الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمقر النيابة اليوم , سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة لويس فيراز.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ومنها ما يتعلق بمذكرة التفاهم بين النيابتين في البلدين الصديقين.

// انتهى //

16:21ت م

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