السعودية اليوم / باكستان تسجل 3499 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 3499 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنّ 1586 حالة شفاء سُجلت، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 346951 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنّ 49 حالة وفاة سُجلت، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8205 حالات وفاة.

// انتهى //

15:46ت م

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إسلام آباد 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 3499 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 406810 حالات، منها 51654 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنّ 1586 حالة شفاء سُجلت، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 346951 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنّ 49 حالة وفاة سُجلت، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8205 حالات وفاة.// انتهى //15:46ت م0116

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