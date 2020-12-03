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شكرا لقرائتكم توقيع عقدين لمشروعين خدميين في تبوك بقيمة 52 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توقيع عقدين لمشروعين خدميين في تبوك بقيمة 52 مليون ريال
استكمال نفق طريق الملك عبدالله وأنسنة المدن
متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك
وقع أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم في مكتبه بمقر الأمانة عقدين لمشروعات خدمية بمدينة تبوك تجاوزت الـ 52 مليون ريال.
وأوضح أمين المنطقة أن العقد الأول يتضمن استكمال وتشغيل نفق تقاطع طريق الملك فهد، مع طريق الملك عبد الله بتبوك بقيمة تجاوزت ال 47 مليون ريال أما العقد الثاني وهو مشروع أنسنة المدن وإنشاء ممرات للمشاة ودورات مياه في الحدائق العامة بالمدينة تجاوزت الـ4 ملايين ريال.
وأفاد أن الأمانة تسعى لتوفير جميع الخدمات البلدية وتقديمها بكفاءة عالية خدمة لسكان المنطقة وزوارها مبينًا أن هذه المشاريع تمت من خلال توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة ودعم لامحدود من وزير الشئون البلدية والقروية وتحرص الأمانة على انجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وذلك خلال متابعه مستمرة مع المقاولين لضمان الجودة
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