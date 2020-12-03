شكرا لمتابعة خبر عن "صحة الرياض": ضبط مخالفات بمجمع عيادات بعد إنتشار إعلان تجاري له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت " صحة الرياض " من ضبط مخالفات بمجمع عيادات خاص بعد التحقق من إعلان تجاري على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكدت " صحة الرياض " أنه تم إحالة الإعلان إلى إدارة الإلتزام ، وتبين أنه إعلان وهمي لعدم وجود الكوادر الطبية التي أعلن عنها مجمع العيادات .

وأشارت أن الإعلان كان يحاول جذب المرضى ويدعي وجود استشاري جلدية وهو غير صحيح ولا يوجد إستشاري أو نائب له .

وأكدت " صحة الرياض " على استمرار الرقابة على إعلانات مواقع التواصل الإجتماعي لعدم وقوع المرضى في فخ النصب .