شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بأمطار غزيرة ورياح وسيول بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس ، المنطقة الشرقية نظراً لإستمرار الأمطار الأتربة المثارة .

وأكدت " الأرصاد " أن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

كما أكدت أن هناك تساقط للبرد وسيول في المنطقة الشرقية اليوم ، وتحديداً الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا .

وقالت "الأرصاد " أن هذه الحالة من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً ، مطالبة الجميع بالحذر .