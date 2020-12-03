شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إخفاء صورة النساء في تطبيق "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق "توكلنا" الطريقة التي تُمكن من إخفاء صورة النساء في التطبيق.

وأضاف أن ذلك يتم من خلال الدخول إلى التطبيق، ثم الضغط على "حسابي" ثم إلغاء تفعيل خاصية "إظهار الصورة الشخصية".

من جهة أخرى، نوهت بإمكانية التسجيل في التطبيق لمن لا يملك حساب في منصة "أبشر"، وذلك من خلال تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في "أبشر" عبر المنصة.