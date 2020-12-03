سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تصاعد أعداد إصابات فيروس

وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح عيسى مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية «برقة»، وناقش اللقاء مخصصات البلديات من ريع الضرائب والرسوم المختلفة للصرف منها على بعض المشروعات الضرورية والملحة في البلديات، مبينة تأكيد عمداء البلديات تأييدهم مبادرة رئيس مجلس النواب وإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، وما تم الاتفاق عليه حول كيفية الحوار والاختيار في المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.

وتناولت لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، كما تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الدولتين، وتأكيد الترابط بينهما، وأثنى المشري على الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي والحوار الليبي.

وتطرقت إلى تصريحات المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أن ليبيا تضم حاليا عشر قواعد عسكرية - في جميع أنحاء البلاد وليس في منطقة بعينها - تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، مضيفة أن الأراضي الليبية تضم حاليا 20 ألفا من القوات الأجنبية أو المرتزقة وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية.

ونقلت تثمين رئيس البرلمان العربي عادل العسومي البيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية

وعرجت صحف ليبيا على انتقاد رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة جيري ماتجيلا، تأخر تعيين مبعوث الأمم المتحدة للسلام في ليبيا، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تعيين نيكولاي ملادينوف، مبعوثاً جديداً للسلام في ليبيا.

// انتهى //

07:28ت م

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طرابلس 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تصاعد أعداد إصابات فيروس كورونا في جل المدن الليبية بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ، منوهة أن هناك دعوات لفرض غرامات مالية وإجراءات قانونية على المخالفين، موضحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصلت إلى 84 ألفا و87 حالة، منها 28 ألفا و175 نشطة، و54 ألفا و712 متعافيا، في حين توفي 1200 آخرون.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح عيسى مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية «برقة»، وناقش اللقاء مخصصات البلديات من ريع الضرائب والرسوم المختلفة للصرف منها على بعض المشروعات الضرورية والملحة في البلديات، مبينة تأكيد عمداء البلديات تأييدهم مبادرة رئيس مجلس النواب وإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، وما تم الاتفاق عليه حول كيفية الحوار والاختيار في المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.وتناولت لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، كما تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الدولتين، وتأكيد الترابط بينهما، وأثنى المشري على الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي والحوار الليبي.وتطرقت إلى تصريحات المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أن ليبيا تضم حاليا عشر قواعد عسكرية - في جميع أنحاء البلاد وليس في منطقة بعينها - تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، مضيفة أن الأراضي الليبية تضم حاليا 20 ألفا من القوات الأجنبية أو المرتزقة وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية.ونقلت تثمين رئيس البرلمان العربي عادل العسومي البيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والذي أكد على رفض البلدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى أهمية الدور العربي في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.وعرجت صحف ليبيا على انتقاد رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة جيري ماتجيلا، تأخر تعيين مبعوث الأمم المتحدة للسلام في ليبيا، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تعيين نيكولاي ملادينوف، مبعوثاً جديداً للسلام في ليبيا.// انتهى //07:28ت م0013

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