أخبار السعودية اليوم.. الإطاحة بمواطن تداول صورًا إباحية لأطفال.. وعطلٌ في إحدى مضخَّات «أرامكو»

ترصد صحيفة «عاجل»، أهم أخبار السعودية، على مدار الساعات الماضية، التي كان أبرزها إعلان أرامكو حدوث عطلٍ فنيٍّ في إحدى المضخَّات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان؛ ما أدى إلى نقص المشتقات البترولية، في عددٍ من محطات بيع الوقود في المنطقة.

وكشفت الإدارة العامة للمرور السعودي، عن موعد تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة، فيما أظهرت مؤشراتٌ دوليةٌ معنيةٌ بالأمن المكانة العالمية التي تتبوَّأها المملكة.. وإلى التفاصيل:

أرامكو تعلن حدوث عطل في إحدى مضخات توزيع المشتقات البترولية بجازان

أعلنت أرامكو السعودية، حدوث عطلٍ فنيٍّ في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، مؤكدةً العمل على توفير المشتقات البترولية في عددٍ من محطات بيع الوقود التي عانت من بعض النقص، خلال الساعات الماضية.

وفق المؤشرات الدولية.. المملكة الأكثر أمانًا بين دول مجموعة العشرين

أظهرت مؤشراتٌ دوليةٌ معنيةٌ بالأمن، تقدُّم المملكة العربية السعودية وتصدُّرها دول مجموعة العشرين، متفوقةً في الترتيب على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي؛ وذلك من حيث 5 مؤشراتٍ أمنيةٍ صادرةٍ عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020.

القبض على مواطن بعد تداوله صورًا إباحية لأطفال على «تويتر»

ألقى رجال الأمن القبض على شخصٍ يبلغ من العمر 26 عامًا؛ وذلك بعد تداول صورٍ إباحيةٍ للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على «سناب شات»، أن نتائج المتابعة الأمنية لبعض الوسوم «هاشتاج» على موقع «تويتر»، أسفرت عن القبض على ذلك الشخص.

عن مقتل العالم الإيراني.. السعودية: لا نؤيد سياسة الاغتيالات

قال السفير عبدالله المعلمي مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، إن الرياض لا تؤيد سياسة الاغتيالات على الإطلاق، وأكد –خلال استضافته في برنامج «قصارى القول» على RT، تعليقًا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده– أن «خسارة عالمٍ مسلمٍ هي خسارةٌ للأمة الإسلامية بأكملها».

ودعا المندوب السعودي «إيران إلى عدم التصعيد»، مشيرًا إلى أن «ردود الفعل العفوية والعاطفية لا تؤدي إلى نتائجَ إيجابيةٍ».

وزير التعليم: الفتيات الكشَّافات رفعن اسم المملكة عالميًّا

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن نشاط الفتيات في الكشافة لا يقلُّ أهميةً عن مشاركة الشباب، مؤكدًا أنَّه لا فرقَ بينهما؛ «فالجميع شركاءُ في خدمة الوطن والمساهمة في تطويره والتعبير عن قيَمه الأصيلة التي نعتزُّ بها جميعًا».

مصادر «عاجل» تكشف تعميمًا مهمًّا من «التعليم» بشأن أبناء المقيمين

كشفت مصادر «عاجل» عن تأكيد وزارة التعليم، تكليفَ أولياء الأمور المقيمين بضرورة التقدُّم لتسجيل الخصائص الحيوية لأبنائهم.

وقالت الوزارة في تعميمٍ لها، إنه بشأن تكليف أولياء الأمور «المقيمين» بضرورة التقدُّم لتسجيل الخصائص الحيوية لأبنائهم «ذكورًا وإناثًا» الذين لم يسبق أن سُجِّلت خصائصهم الحيوية من خلال إدارات ومكاتب الجوازات بالمنطقة خلال الفترة الصباحية.

«الخطوط السعودية» توضح حقيقة وجود خصومات لموظفي وزارة الصحة

علقت الخطوط السعودية على وجود خصوماتٍ لموظفي وزارة الصحة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لا يوجد خصمٌ لموظفي وزارة الصحة على الخطوط السعودية».

هل يمكن استخراج كارت العائلة بعد وفاة رب الأسرة؟.. «الأحوال المدنية» تجيب

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية استخراج كارت العائلة للزوج بعد وفاته عبر وكيل الورثة.

جاء ذلك ردًّا من «الأحوال المدنية» على تساؤلٍ وردها من أحد المستفيدين.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه في حالة وفاة الزوج قبل قيامه باستخراج «كارت العائلة»، يمكن للورثة الحصول عليه من خلال «وكيل الورثة».

«المرور»: 4 إجراءات لاستخراج بدل فاقد للرخصة.. وغرامة حال عدم تجديدها

كشف المرور السعودي، اليوم الأربعاء، خطوات الحصول على رخصة قيادةٍ بدل فاقدٍ، حال فقدانها.

وأكد المرور السعودي –في رده على استفسار أحد المواطنين عبر «تويتر»– أنه في حال فقدان رخصة القيادة، يجب «الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب».

المرور يعلن موعد تفعيل الرصد الآلي لـ«عدم الالتزام بالمسارات» في 4 مناطق

كشف المرور السعودي، عن موعد تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة، مشيرًا إلى أنها ستكون بعد سبعة أيامٍ.

وأوضح المرور السعودي، في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ أن الرصد الآلي للمخالفة سيُفعَّل في مناطق (جازان – الطائف – الباحة – الجوف)، محذرًا قائدي المركبات من عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.

الدفاع المدني يهيب بسكان 9 مناطق توخي الحذر بسبب أمطار الأيام الثلاثة

نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية، ابتداءً من يوم الجمعة 19/4/1442هـ حتى يوم الأحد 21/4/1442هـ، بناءً على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ حيث تتعرَّض مناطق «الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية»، لأمطارٍ متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مع رياحٍ نشطة السرعة.

الراصد الحربي يكشف موعد «الختام المسك» للحالة المطرية

توقَّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، استمرار هطول الأمطار في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية، حتى الأحد المقبل على أقصى تقديرٍ.

وقال «الحربي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ نماذج الطقس تشير إلى استمرار هطول الأمطار على المناطق التي شهدت معدلات الهطول: «وسط المملكة السعودية وشرقها وجنوبها وشمال شرقها مع دولة الكويت»، مشيرًا إلى أنَّ «الختام المسك» لهذه الحالة المطرية سيكون السبت أو الأحد المقبل، بعد عودة الاستقرار إلى كثيرٍ من مناطق المملكة.

«الحصيني»: استمرار الحالة «سقيا» عدة أيام.. وهطول أمطار على 11 منطقة

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، استمرار الحالة الممطرة «سقيا» عدة أيامٍ، فيما تشهد الـ24 ساعةً المقبلة هطول أمطارٍ متفاوتةٍ من خفيفةٍ إلى غزيرةٍ على مناطقَ عدةٍ بالمملكة.

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