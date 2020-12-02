السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة



بريدة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم بمكتبه اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.

وتناول اللقاء أهمية دور فرع الرئاسة وفرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة فيما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، وتعظيم الشعائر وتعزيز القيم وتعزيز الأمن الفكري، والرفع من مستوى العمل التوعوي والوقائي في المجتمع.

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22:42ت م

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