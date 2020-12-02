السعودية اليوم / اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة ثار تعقد اجتماعها



نجران 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة ثار اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ ثار محمد بن عفيصان، وبحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بمهام الدفاع المدني وسبل التعاون بين الإدارات لمواجهة أي طارئ -لا قدر الله-، والتدابير المطلوب واتخاذها عند هطول الأمطار وجريان السيول ومواجهة ما قد يطرأ من تغيرات جوية، والاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية والحالات المطرية.

وقدم العميد الشهراني عدداً من المهام المنوطة بهم والمطلوبة من قبل كل جهة من الجهات الأخرى، ودوّن عدداً من المقترحات التي يتطلب استحداثها وتسهم في نجاح أعمال اللجنة والاحتياجات اللازمة للمحافظة والمراكز التابعة لها.

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21:20ت م

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