- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مبالغ دعم التوظيف والتدريب تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج حافظ خلال نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مبالغ دعم التوظيف والتدريب تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج حافظ خلال نوفمبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تركي الجعويني، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب في شهر نوفمبر تجاوز لأول مرة مبالغ الصرف على برنامج إعانة حافز منذ إطلاق البرنامج.
وقال الجعويني، في بيان عبر حسابه في “تويتر”: “انطلاقًا من إستراتيجية هدف نحو تمكين أبناء الوطن من الفرص الوظيفية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. فقد تجاوز ولأول مرة إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب في شهر نوفمبر؛ مبالغ الصرف على برنامج إعانة #حافز، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2011”.
وأضاف تركي الجعويني أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيستمر في تطوير وتحسين البرامج.
كانت هذه تفاصيل خبر مبالغ دعم التوظيف والتدريب تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج حافظ خلال نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.