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نبهت المديرية العامة للدفاع المدني لاستمرار هطول أمطار رعدية -بمشيئة الله- ابتداء من يوم الجمعة المقبلة 1442/ 4/ 19هـ حتى يوم الأحد الموافق 1442/ 4/ 21هـ؛ وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وتشمل الأمطار أجزاء من مناطق (الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية)، وستكون متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة المدينة المنورة بأمطار متوسطة ورياح نشطة، وأيضًا ستتأثر منطقة الجوف بأمطار خفيفة إلى متوسطة.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 08:33 PM
تبدأ يوم الجمعة المقبلة وتستمر حتى الأحدالدفاع المدني يهيب بالجميع لتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
نبهت المديرية العامة للدفاع المدني لاستمرار هطول أمطار رعدية -بمشيئة الله- ابتداء من يوم الجمعة المقبلة 1442/ 4/ 19هـ حتى يوم الأحد الموافق 1442/ 4/ 21هـ؛ وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وتشمل الأمطار أجزاء من مناطق (الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية)، وستكون متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة المدينة المنورة بأمطار متوسطة ورياح نشطة، وأيضًا ستتأثر منطقة الجوف بأمطار خفيفة إلى متوسطة.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.
، الدفاع المدني يهيب بالجميع لتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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