، محافظ شقراء يستقبل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد مباشرته عمله

استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه اليوم الأربعاء، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة شقراء العقيد عبدالله بن سعد العصيمي، بعد مباشرته عمله مديراً لإدارة المخدرات بالمحافظة.



ورحب "البواردي" بالعقيد "العصيمي"، وتمنى له التوفيق في عمله الجديد، حضر الاستقبال مدير الإدارة السابق الرائد ناصر بن غازي الدعجاني.