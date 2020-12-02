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استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه اليوم الأربعاء، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة شقراء العقيد عبدالله بن سعد العصيمي، بعد مباشرته عمله مديراً لإدارة المخدرات بالمحافظة.
ورحب "البواردي" بالعقيد "العصيمي"، وتمنى له التوفيق في عمله الجديد، حضر الاستقبال مدير الإدارة السابق الرائد ناصر بن غازي الدعجاني.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 08:12 PM
بعد مباشرته عملهمحافظ شقراء يستقبل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة
استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه اليوم الأربعاء، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة شقراء العقيد عبدالله بن سعد العصيمي، بعد مباشرته عمله مديراً لإدارة المخدرات بالمحافظة.
ورحب "البواردي" بالعقيد "العصيمي"، وتمنى له التوفيق في عمله الجديد، حضر الاستقبال مدير الإدارة السابق الرائد ناصر بن غازي الدعجاني.
، محافظ شقراء يستقبل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة ،
المصدر : الخليج 365
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