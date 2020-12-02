شكرا لمتابعة خبر عن "الخطوط السعودية" تحسم الجدل حول وجود خصومات لموظفي الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

عقبت الخطوط السعودية، على وجود خصومات لموظفي وزارة الصحة، وجاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين.

وأوضح الحساب الرسمي للخطوط السعودية:" لا يوجد خصم لموظفي وزارة الصحة على الخطوط السعودية ".

وكانت الخطوط السعودية، جددت التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية؛ حيث قالت:" وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداء من 15 سبتمبر، نلقاكم قريبًا ".