السعودية | أسبوع مسك للفنون.. إطلاق النسخة الرابعة

شكرا لقرائتكم أسبوع مسك للفنون.. إطلاق النسخة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشهد هذا الأسبوع (3-7 ديسمبر) عودة المبادرة السنوية الرئيسية لمعهد مسك للفنون، المعروفة بأسبوع مسك للفنون، بنسختها الرابعة.

وتهدف هذه المنصة المعروفة بأسبوع مسك للفنون والمخصصة لعشاق الفن والراعية للإبداع، إلى تشجيع التفكير النقدي وحل المشكلات، إلى جانب ترك تأثير إيجابي على البيئات المجتمعية الخلاقة.

وستتاح الفرصة للمرة الأولى للجمهور السعودي والدولي على حد سواء للمشاركة في البرنامج الذي يتخذ أبعادا جديدة في مقر معهد مسك للفنون، في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون في الرياض، أو من بحلته الرقمية عبر الإنترنت.

وتضم نسخة هذا العام من أسبوع مسك للفنون التي سيتم تنظيمها تحت عنوان "صياغة الثقافة" ما يزيد عن 65 من الخبراء البارزين في قطاع الفن والثقافة، والهندسة المعمارية وريادة الأعمال، ضمن برنامج متنوع من حلقات حوارية، والعروض الرئيسية، والدورات المتخصصة، وورش العمل فضلاً عن عروض الأفلام، والمعارض والنقاشات. هذا وأطلق أيضاً معهد مسك للفنون المنحة الفنية السنوية الأولى لدعم وتمكين الفنانين السعوديين. ومن المتوقع أن تُعرض أعمال المجموعة الأولى من الفنانين الذين استحقوا هذه المنحة في معرض جماعي يُقام خلال أسبوع مسك للفنون 2020.

في هذا السياق، علقت ريم السلطان، الرئيس التنفيذي لمعهد مسك الفنون قائلة:" تتمثل مهمتنا الأساسية في معهد مسك للفنون في دعم الساحة الفنية المنتعشة في المملكة العربية السعودية، والعمل كنقطة محورية لتحفيز وتعزيز النقاشات الثقافية في المنطقة، وتوفير المنصة التي يحتاج الفنانون إليها للتعبير عن أنفسهم. فالحس الإبداعي الذي يتميز به هؤلاء الأشخاص يعكس ثقافتنا واستمرارية الرحلة التي بدأت من سلسلة طويلة من الفنانين الرائدين. هذا ويشكل برنامج أسبوع مسك للفنون والمنحة الفنية السنوية معالم رئيسية جديدة في رؤيتنا الرامية إلى تمكين فنانينا الشباب".

ويقدم أيضاً معهد مسك للفنون عملاً كلّف به نواف النصار، مصمم هندسة داخليّة ومؤسس عن جده، استلهمه من مدينة الدرعية الأثرية وعاصمة المملكة العربية السعودية التاريخية؛ ومعرض لصفوح النعماني تحت عنوان الحفاظ على زمن مضى، وهو عبارة عن مجموعة من الصور والأفلام من أرشيف الفنان السعودي الراحل بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ وعرض رقمي لأعمال الفنانين الشباب يضم أعمال 51 فناناً متمرّساً في الفن التشكيلي، وفن الأفلام الرقمية والتصوير الفوتوغرافي والتصميم؛ ومعرض وسم للتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي الذي أشرفت على تنظيمه لطيفة بنت عبد الرحمن آل خليفة وضم أعمال حوالي 17 فنانا سعوديا وخليجيا (ويستمر لغاية 28 يناير 2021).

منحة مسك الفنية: مكوث

ويطلق معهد مسك للفنون المنحة الفنية السنوية الأولى لدعم وتشجيع الفنانين السعوديين المبدعين العاملين في شتى المجالات، بحيث يخصص سنوياً مليون ريال سعودي لمساعدة الفنانين على تحقيق المشاريع التي يحلمون بها. ومن المتوقع أن تعرض المجموعة الأولى من الأشخاص الحائزين على هذه المنحة أعمالها خلال أسبوع مسك للفنون 2020، على أن يستمر المعرض في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية في الرياض لغاية 28 فبراير 2020.

علاوة على الدعم المادي، تتيح منحة مسك الفنية الفرصة أمام الفنانين المبدعين العمل بشكل وثيق مع مجموعة من القيّمين والمدربين يختارهم معهد مسك للفنون، كما توفر لهم الدعم التقني. تُضاف الأعمال المشمولة بالمنحة إلى المجموعة الفنية لمعهد مسك للفنون التي ستُعرض في المقر الرئيسي للمعهد، كما يتم إعارتها للمنظمات الثقافية الأخرى في المملكة وفي الخارج خلال السنوات المقبلة.