«الشورى» يطالب «التأمينات الاجتماعية» بإجراءين.. ويناقش التقرير السنوي للنيابة العامة

طالب مجلس الشورى في -قرار أصدره اليوم الأربعاء- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وحول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، قال مجلس الشورى عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: على المؤسسة تطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.

وتابع الشورى: على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراسة البدائل المختلفة؛ لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.

كما ناقش الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440-1441هـ.

استمع المجلس إلى عدد من الآراء التي أبداها أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه التقرير اذ اشتملت مداخلات الأعضاء على جوانب إدارية ومالية تختص بالنيابة العامة وآلية عملها.

اقرأ أيضًا:

«الشورى» يفتح ملف هيئة الولاية على «أموال القاصرين».. وطرح 3 مقترحات

«التعليم الإلكتروني».. «الشورى» يطالب بالتنسيق بين الجهات المعنية بالملف

«الشورى» يوافق على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني