حرس الحدود السعودي يعلن عن وظائف شاغرة للرجال فقط .. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت المديرية العامة لـ حرس الحدود في المملكة العربية السعودية عن رغبتها في ملء عدد من وظائف شاغرة بالمديرية للرجال فقط ، وأوضح الإعلان أن التقديم سيكون ألكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للمديرية ضمن المواعيد المحددة بالإعلان، وفق شروط ومتطلبات يجب توفرها بالراغبين في التقديم سوف يرد بيانها في السطور القادمة إضافة لطريقة التقديم ورابط موقع المديرية العامة لحرس الحدود السعودية.

وظائف حرس الحدود السعودي

شروط التقديم على وظائف حرس الحدود

ووفقًا لإعلان المديرية العامة لحرس الحدود يجب أن تتوفر عدد من الشروط في الراغبين في التقديم لشغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها وتتمثل بـ:

موعد وطريقة التقديم على وظائف حرس الحدود السعودية

بدأت المديرية العامة لحرس الحدود بتلقي طلبات التسجيل على الوظائف الشاغرة لديها والمخصصة للرجال فقط، بداية من الثلاثاء 1 ديسمبر 2020م، الموافق 16 جمادى الأول 1442هـ، ويستمر التقديم لغاية يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020م، و 18 من جمادي الأول 1442هـ، والتقديم يتم إلكترونيًا عبر الرابط التالي: موقع المديرية العامة لحرس الحدود للتوظيف