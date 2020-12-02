شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة مكة» تتلف أدوات صيد بحرية مصادَرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أتلف فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة 15 مشكاً، و10 بنادق صيد بحري، و45 (سخونه/قرقور).

وقال مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي إنه تمت مصادرة هذه الأدوات من مخالفين لنظام «صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية»، وذلك بعد أن تمكنت الجهات الرقابية من ضبط هذه الأدوات المخالفة لنظام الصيد في محافظة جدة، مشيراً إلى أن الوزارة سبق أن حذرت من استخدام أدوات الصيد البحري المخالفة، كاستخدام بنادق الصيد الهوائية أو الشباك الممنوعة، وأن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام «صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية».

من جانبه أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أنه عند ضبط المخالفات يتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة كافة وإتلافها، وأن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة، مشدداً في الوقت ذاته على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.