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التقى محافظ محافظة بدر الجنوب، التابعة لمنطقة نجران، محمد بن عبيد الحربي، في مكتبه اليوم بالمحافظة، نائب مدير فرع وزارة الإسكان لمنطقة نجران، محمود بن قحاط، ومدير خدمات المستفيدين علي ريمان.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة خطط مشاريع الإسكان في المحافظة ومراكزها والخطط المستقبلية لمشاريع الإسكان التنموي.
وتم استعراض خدمات الوزارة وبرامجها، بحضور نائب رئيس المجلس البلدي، بندر آل عوض، وعضو المجلس محمد آل عمر.
وأكد محافظ بدر الجنوب حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه، على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاج إليها أهالي المحافظة وتذليل جميع المعوقات التي تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة ومراكزها.
يأتي ذلك في ظل الدعم والرعاية اللذين توليهما القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان؛ لينعم المواطنون بالراحة والرفاهية.
وشكر محافظ بدر الجنوب محمد عبيد الحربي، في نهاية اللقاء، نائب مدير فرع وزارة الإسكان لمنطقة نجران، محمود بن قحاط، ومدير خدمات المستفيدين علي ريمان على ما لمسه منهم من تعاون لصالح العام الذي يخدم المحافظة.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 02:53 PM
خلال لقائه نائب فرع وزارة الإسكان ومدير خدمات المستفيدين"الحربي" يبحث خطط مشاريع الإسكان في محافظة بدر الجنوب
التقى محافظ محافظة بدر الجنوب، التابعة لمنطقة نجران، محمد بن عبيد الحربي، في مكتبه اليوم بالمحافظة، نائب مدير فرع وزارة الإسكان لمنطقة نجران، محمود بن قحاط، ومدير خدمات المستفيدين علي ريمان.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة خطط مشاريع الإسكان في المحافظة ومراكزها والخطط المستقبلية لمشاريع الإسكان التنموي.
وتم استعراض خدمات الوزارة وبرامجها، بحضور نائب رئيس المجلس البلدي، بندر آل عوض، وعضو المجلس محمد آل عمر.
وأكد محافظ بدر الجنوب حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه، على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاج إليها أهالي المحافظة وتذليل جميع المعوقات التي تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة ومراكزها.
يأتي ذلك في ظل الدعم والرعاية اللذين توليهما القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان؛ لينعم المواطنون بالراحة والرفاهية.
وشكر محافظ بدر الجنوب محمد عبيد الحربي، في نهاية اللقاء، نائب مدير فرع وزارة الإسكان لمنطقة نجران، محمود بن قحاط، ومدير خدمات المستفيدين علي ريمان على ما لمسه منهم من تعاون لصالح العام الذي يخدم المحافظة.
، "الحربي" يبحث خطط مشاريع الإسكان في محافظة بدر الجنوب ،
المصدر : الخليج 365
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