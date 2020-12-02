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يمتاز وادي قنونا بمحافظة العرضيات، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي واعتدال الطقس.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، عصر أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر انتشار أشجار النخيل على ضفاف الوادي الذي تجري به المياه.
ويطالب الأهالي والمتنزهون في هذا الوادي، جهة الاختصاص، بالاهتمام به وتزويده بالخدمات اللازمة، مؤكدين أن الوادي يفتقد عديداً من الخدمات الضرورية.
وأكّد الأهالي لـ"الخليج 365" ضرورة إيجاد خدمات تقدم للسياح في هذا الموقع، ومن ضمنها توسيع الطريق الرابط بين المعقص والفايجة، وإنشاء عبّارات لمجاري الأودية.
كما يفتقر وادي قنونا إلى أماكن الجلوس المهيأة بمظلات وأماكن شواء وإنارة للجلوس ليلاً.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 02:25 PM
الأهالي: يفتقر للعديد من الخدمات السياحية الضرورية.. مظلات للجلوس وإنارةوادي قنونا.. لوحة من الطبيعة بمياهها وأشجارها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام
يمتاز وادي قنونا بمحافظة العرضيات، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي واعتدال الطقس.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، عصر أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر انتشار أشجار النخيل على ضفاف الوادي الذي تجري به المياه.
ويطالب الأهالي والمتنزهون في هذا الوادي، جهة الاختصاص، بالاهتمام به وتزويده بالخدمات اللازمة، مؤكدين أن الوادي يفتقد عديداً من الخدمات الضرورية.
وأكّد الأهالي لـ"الخليج 365" ضرورة إيجاد خدمات تقدم للسياح في هذا الموقع، ومن ضمنها توسيع الطريق الرابط بين المعقص والفايجة، وإنشاء عبّارات لمجاري الأودية.
كما يفتقر وادي قنونا إلى أماكن الجلوس المهيأة بمظلات وأماكن شواء وإنارة للجلوس ليلاً.
، وادي قنونا.. لوحة من الطبيعة بمياهها وأشجارها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام ،
المصدر : الخليج 365
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