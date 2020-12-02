شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم تربية رياضية يحول مادته لألعاب ومسابقات ودروس بدنية مفيدة للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص معلم مادة التربية الرياضية ، حسن العيد، على تبسيط دروس مادته ونقل المهارات الصحية لطلابه عن بعد داخل المنزل.

وأضاف، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه قسم مادته لعدة دروس منها ما يتعلق بالدروس البدنية، فضلا عن تنظيم ألعاب ومسابقات يمكن تنفيذها بشكل آمن وبسيط داخل المنزل.

ولفت إلى أن التمارين البدنية التي يعلمها لطلابها بسيطة ويمكن أدائها باستخدام كرسي أو جدار أو السلم الطويل.

ومن جهتهم، وصف عدد من طلابه الطريقة التي يعتمد عليها المعلم في تقديم دروسه بأنها ممتعة ومفيدة في نفس الوقت.