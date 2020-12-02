«الشورى» يوافق على مشروع نظام «الانضباط الوظيفي»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على مشروع نظام " الانضباط الوظيفي " بالصيغة المرفقة. وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على مشروع نظام " الانضباط الوظيفي " بالصيغة المرفقة. وجاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

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