- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تداول تحتسب نسبة التذبذب لسهم أميانتيت على أساس 23.94 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تداول تحتسب نسبة التذبذب لسهم أميانتيت على أساس 23.94 ريال
تعليق تداول سهم الشركة بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أميانتيت العربية السعودية يوم أمس الثلاثاء، على تخفيض رأس مال الشركة والموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.
وبناءً على ذلك، سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأربعاء 17 / 04 / 1442هـ الموافق 02 / 12 / 2020م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بتطبيق أثر التغير في رأس مال الشركة على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الخميس 18 / 04 / 1442هـ الموافق 03 / 12 / 2020م واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 23.94 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.
وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية (تداول)، سيتم إيداع حقوق أولوية شركة أميانتيت العربية السعودية في محافظ المستثمرين يوم الأحد بتاريخ 1442/04/21هـ الموافق 2020/12/06 م.
كانت هذه تفاصيل خبر تداول تحتسب نسبة التذبذب لسهم أميانتيت على أساس 23.94 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.