" آل الشيخ ": " اتكيفت على اجتماعات الشاشة "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ: " تعودت على اجتماعات الشاشة ". قال رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ: " تعودت على اجتماعات الشاشة ". وأضاف " آل الشيخ ": " صحيح الاجتماعات بوجود الأشخاص لها طعم ثاني، لكن اتكيفت ". وكان " آل الشيخ " أثار ضجة كبيرة بعد سجوده على أرض المطار فور وصوله للرياض، حيث انهالت التعليقات عليه التي تدعو له بسلامة الوصول إلى أرض الوطن.

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