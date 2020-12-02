طرق عسير تكرم الشركاء في تحقيق رؤية 2030

ذكر مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير المهندس مطلق الشراري، أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أولى موضع السلامة المرورية على طرق منطقة عسير جل اهتمامه من خلال رئاسته للجنة النقاط السوداء، وكان ذلك دعما قويا من سموه لخطط وأهداف الوزارة، وهو الاهتمام ذاته من رأس الهرم في الوزارة المهندس صالح الجاسر وزير النقل الذي كان حريصا كل الحرص على تحقيق أهداف الوزارة في رؤية المملكة 2030 مما أثمر عن نتائج غير مسبوقة في عام 2020 فقد كان انخفاض نسبة الوفيات عام 2019 فقط 30% مقارنة مع عام 2018، بينما وصلت نسبة الانخفاض من تاريخ 2020/1/1 وحتى تاريخ 2020/10/31 إلى 52% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

كما أوضح المهندس الشراري أنه كان لتوجيه ومتابعة المهندس بدر الدلامي نائب الوزير لشؤون الطرق دور كبير من خلال دعم فرع وزارة النقل بمشاريع الطرق كافة بما فيها (تنفيذ + صيانة) نتج عنها منجزات كبيرة خلال عامي 2019 و 2020 من أهمها تنفيذ عدد 38 مشروعا تمثل 72 وصلة وأكثر من 775 كيلومترا و26 جسر وادي وتقاطعات علوية وعدد 5 عقبات، ويجري تنفيذ عدد من المشاريع بمبلغ تجاوز 3 مليارات ريال وبنسبة إنجاز تجاوزت 60%. يضاف إليها مشاريع صيانة عادية ووقائية لعدد 10 عقود بطول تجاوز 5 آلاف كيلو متر وبمبلغ تجاوز 400 مليون ريال.

وأضاف: انعكست تلك المنجزات على رفع مستوى طرق منطقة عسير وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات على الطرق للعام الثاني على التوالي. ونوّه المهندس الشراري بمشاريع ومبادرات السلامة التي أطلقتها الإدارة العامة لسلامة الطرق بالوزارة بدعم وتوجيه من سعادة وكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، وإشراف مباشر من مدير عام سلامة الطرق المهندس محمد العبود ولغة الأرقام لعدد مشاريع ومبادرات سلامة الطرق بمبلغ تجاوز 200 مليون ريال يعطي مؤشرا واضحا على اهتمام وزارة النقل في جانب السلامة.

من جانب آخر أشاد فرع وزارة النقل بمنطقة عسير بجهود الشركاء المساهمين في تحقيق أهداف الوزارة برؤية المملكة 2030. وأشاد المهندس مطلق الشراري بدور الشركاء المهم من الجهات الأمنية، وقدم شكره إلى اللواء عبدالعزيز المغلوث مدير شرطة منطقة عسير، والعقيد يحيى الشهراني مدير إدارة مرور منطقة عسير، وكذلك العقيد محمد الدوسري قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير، على جهودهم الملموسة التي ساهمت في دعم ومساندة فرع وزارة النقل بمنطقة عسير لتحقيق أهداف وزارة النقل في رؤية المملكة 2030 بخفض نسبة الوفيات 52% على طرق الوزارة من خلال الاشتراك مع المختصين بالفرع بتحديد النقاط السوداء (التي تتكرر فيها حوادث السيارات) ووضع الحلول المناسبة والضبط المروري للسرعات على الطرق، وهي جهود مشكورة دعمت خطط وزارة النقل الطموحة لرفع مستوى السلامة.