السعودية اليوم / البرازيل تسجل 697 وفاة جديدة بكوفيد-19 مع زيادة الإصابات



برازيليا 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6,386,787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.

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01:16ت م

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برازيليا 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ), و 697 حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6,386,787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.// انتهى //01:16ت م0254

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