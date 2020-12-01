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لتقليل انتقال العدوى.. وزير الصحة يسأل: ماذا تقترحون أن نغيِّر في عاداتنا بعد الجائحة؟

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة

وجّه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" سؤالاً مفاده: ماذا تقترحون أن نغيّر في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟ وذلك بعد انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة.

وأكد وزير الصحة في تغريدة أنه نتيجة لتطبيق الاحترازات الصحية انخفض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من ٩٨ ٪ في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 11:54 PM

بعد انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة

لتقليل انتقال العدوى.. وزير الصحة يسأل: ماذا تقترحون أن نغيِّر في عاداتنا بعد الجائحة؟
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

وجّه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" سؤالاً مفاده: ماذا تقترحون أن نغيّر في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟ وذلك بعد انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة.

وأكد وزير الصحة في تغريدة أنه نتيجة لتطبيق الاحترازات الصحية انخفض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من ٩٨ ٪ في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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، لتقليل انتقال العدوى.. وزير الصحة يسأل: ماذا تقترحون أن نغيِّر في عاداتنا بعد الجائحة؟ ،
المصدر : الخليج 365

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