، لتقليل انتقال العدوى.. وزير الصحة يسأل: ماذا تقترحون أن نغيِّر في عاداتنا بعد الجائحة؟ ،

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وجّه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" سؤالاً مفاده: ماذا تقترحون أن نغيّر في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟ وذلك بعد انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة.
وأكد وزير الصحة في تغريدة أنه نتيجة لتطبيق الاحترازات الصحية انخفض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من ٩٨ ٪ في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 11:54 PM
بعد انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكةلتقليل انتقال العدوى.. وزير الصحة يسأل: ماذا تقترحون أن نغيِّر في عاداتنا بعد الجائحة؟
وجّه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" سؤالاً مفاده: ماذا تقترحون أن نغيّر في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟ وذلك بعد انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة.
وأكد وزير الصحة في تغريدة أنه نتيجة لتطبيق الاحترازات الصحية انخفض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من ٩٨ ٪ في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
، لتقليل انتقال العدوى.. وزير الصحة يسأل: ماذا تقترحون أن نغيِّر في عاداتنا بعد الجائحة؟ ،
المصدر : الخليج 365
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