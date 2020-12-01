شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.." السليمان ": قصر الصلاة للمسافر إلى نزهة برية " جائز " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان:" إذا كان المسافر إلى نزهة برية أو سفر لمكان آخر فإنه عليه أن يقصر الصلاة وهذا جائز له "

وأضاف " السليمان " خلال حواره عبر قناة السعودية:" إذا كان المكان الذي يذهبون إليه مسافة سفر فلا حرج عليهم أن يقصروا الصلاة، فيصلوا كل صلاة في وقتها، ولا يجمعون إلا إذا احتاجوا لذلك ".

وتابع " السليمان:" فإذا رأوا أن البرد شديد والماء قليل فلا حرج عليهم أن يجمعوا الصلاة ".