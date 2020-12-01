شكرا لمتابعة خبر عن الخضيرى لهواة رحلات البر: احذروا الإسراع فوق الرمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر الباحث الدكتور فهد الخضيري الأشخاص الذين لديهم هواية الخروج للصحراء من الاسراع فوق الرمال بمركباتهم، بسبب الخفر الكثيرة التي تؤدي إلى وقوع حوادث انقلاب.

وقال الخصيري: "‏لعشاق الخروج للصحراء ( النكشات والبرّ)احذروا من السير ليلاً الا بحذر،واحذروا الاسراع فوق الرمال.. لوجود حفر كثيرة من شركات بيع الرمل(أو ما يسمى الدركال)" ٠

ودعا الخضيري إلى إبلاغ الجهات المسئولة كالدفاع المدني أو بلدية المحافظة القريبة عند رؤية تلك الخفر ليتم تسويتها أو سياجها.