تراجع الحوادث المرورية في السعودية.. إحصائية رسمية تكشف التفاصيل

قال بدر الدلامي نائب وزير النقل إن المملكة سجلت انخفاضًا بمعدل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية على الطرق.

وأضاف الدلامي لـ «الإخبارية»، إن منظومة السلامة المروية منذ بدء التنسيق لتنفيذها حققت نتائج ملموسة، على أرض الواقع عبر عمل وجهود تمت لتحقيقها.

من جانبه قال اللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور، إن لدينا توسعًا كبيرًا في شأن التقنية وكادر بشري وآلي يعمل ليلًا نهارًا على رفع مستوى الضبط المروري وكل المؤشرات حتى الآن إيجابية وتشهد تحسنًا واضحًا وطموحنا أن نصل إلى المزيد.

ووفق «الإخبارية»، نجحت جهود برنامج التحول الوطني في المملكة بتحقيق قفزات نوعية في منظومة السلامة المرورية بمشاركة 12 جهة حكومة معنية بتفعيلها؛ ما أدى إلى خفض الحوادث من 440 ألف حادث في 2017 إلى أكثر من 160 ألفا بنهاية الربع الثالث للعام الجاري، عبر التوسع بالرصد الآلي ورفع معدل الضبط المروري بالطرقات؛ ما أدى إلى خفض التكاليف الاقتصادية للحوادث المرورية من عام 2016 إلى 2019 بما يقارب 6 مليارات ريال.

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