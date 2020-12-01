تصريف المياه والسيول بمحافظ الموية

وقف محافظ الموية أحمد بن عبدالله آل عبدالدائم، على الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وزخات البرد الكثيفة التي شهدتها المحافظة. وتفقد وادي الشعبة على طريق الموية - ظلم، واطلع على تصريف مياه الأمطار، ومدى فعالية قنوات تصريف السيول، وتجول في عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة. وأكد محافظ الموية على أهمية التعاون بين الجهات كافة، لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام، ومضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستعداد والتنسيق بين الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنون والمقيمون بالمحافظة، ورافقه بالجولة التفقدية مدير إدارة الدفاع المدني بالموية العقيد محمد بن شجاع العتيبي. من ناحية أخرى، عقد المجلس المحلي بمحافظة الموية جلسته الأولى من دورته العادية الأولى برئاسة المحافظ، وتم مناقشة استحداث بعض الطرق ورفع فئة بعض الإدارات الحكومية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.



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