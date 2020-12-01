شكر نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على جهودها في نجاح المرحلة الثالثة لاستقبال المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام. وأشاد بجهود الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومنسوبي الرئاسة، التي تهدف إلى خدمة المصلين والمعتمرين، وضمان سلامتهم، وتبين الدور الذي تضطلع به المملكة من خلال المراحل الثلاث لاستقبال المصلين والمعتمرين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، للعناية بضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم، والتسهيل عليهم لتأدية مناسكهم بكل سهولة ويسر.



كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يشيد بجهود شؤون المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.